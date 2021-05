Biographie de Abdel

Français d'origine algérienne, Abdel arrive en France à l'âge de 4 ans.

Aujourd'hui, père de trois enfants de 9, 8 et 7 ans, Abdel repense avec tendresse au "petit homme" qui a débarqué voilà plus de 35 ans dans une cité parisienne...



Quand il parle de lui, il esquisse un léger sourire et se qualifie d'enfant terrible qui s'assagit avec le temps...Comme il dit, un homme d'expérience qui connait bien la nature humaine...



Abdel a fait de sa vie une aventure intense et passionnante et il souhaite que cela continue.



Sa personnalité qui lui a valu un destin extraordinaire.