Biographie de Aymeric

Fils de militaire, Aymeric est né en Allemagne avant de déménager pour la France à l'âge de 6 ans.

Issu d'un milieu modeste, il développe vite un sens aigu des valeurs. Les obligations professionnelles de son père amènent Aymeric à faire le tour du monde, passant des bancs de la ZUP aux plus prestigieuses écoles privées. De ce parcours aux multiples influences, Aymeric tire une adaptabilité hors du commun, une grande aisance dans tous les milieux sociaux et une ambition inébranlable.



Il se présente comme "un caméléon doublé d'un renard". Leader né, charismatique, intelligent, sensible et pragmatique, il est convaincu de sa capacité à fédérer et à pouvoir aller jusqu'en finale...