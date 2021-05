Biographie de Elodie

Fille unique, c'est en petite fille gâtée et turbulente qu'Elodie s'affirme dès sa plus tendre enfance.

Véritable princesse, rien n'est trop beau pour elle. Enfant studieuse mais un tantinet fantasque et pipelette, c'est à l'adolescence qu'elle se découvre une véritable passion pour le monde qui l'entoure. Insatiable, elle dévore avec frénésie tous les bouquins qui lui passent sous le nez mais s'ennuie en cours.



A seize ans après un test, Elodie apprend qu'elle est surdouée. Solaire et pétillante...



Extravagante, drôle, franche, attachante. Elodie compte bien laisser un souvenir mémorable aux Habitants de la Maison.



Pas vraiment fairplay, elle ne compte pas faire de la figuration et se voit d'ores et déjà en finale. Une jeune femme stratégique qui saura se faire une place dans la Maison.