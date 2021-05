Biographie de Geoffrey

Petit dernier choyé d'une fratrie, il grandit auprès de ses parents et de ses deux soeurs jumelles en région parisienne.



Il développe très vite et librement sa personnalité singulière, rare, unique... Il obtient son baccalauréat à seulement 16 ans...

Doué mais réfractaire à l'enseignement théorique scolaire, Geoffrey passe un BTS en travaux public et monte sa société de BTP afin de financer ses voyages à travers le monde. Parallèlement à son activité professionnelle qu'il décrit comme "purement alimentaire" et à ses séjours aux quatre coins du globe, Geoffrey pose régulièrement pour des photographes de modes qui le réclament pour "son intensité"...

Geoffrey dispose d'un QI très élevé, ses capacités intellectuelles lui ont permis de réaliser avec une insolente facilité tout ce qu'il a entrepris. Avide de nouvelles aventures, le jeune surdoué rêve d'un challenge à sa mesure dans la Maison des Secrets.

"Ce jeu d'échecs à taille humaine est un challenge taillé pour moi, je ne doute pas de mes chances de remporter la victoire".