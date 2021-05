Biographie de Iliesse

Personnage hautement charismatique, Iliesse a pour habitude de marquer les esprits.

Enfant, son goût pour le bavardage pousse son entourage à le taxer d'hyperactif.

De grand bavard à grand communiquant, Iliesse transforme les reproches en compliments et s'impose avec les années comme une figure incontournable des soirées de la jeunesse parisienne.

De son style qu'il travaille avec goût et passion à sa personnalité charmeuse et singulière, Iliesse irradie.



Diplômé en commerce, le jeune homme est ambitieux, et ne se fixe pas de limites, il compte sur sa personnalité autant que sur son bagage universitaire pour se faire une place au soleil...



Fin, sarcastique, intuitif, malin, Iliesse est un jeune homme brillant, un leader intelligent qui donne du style à tout ce qu'il touche.

Convaincu de disposer d'un esprit très persuasif qu'il veut mettre à l'épreuve dans la maison des secrets, il est secrètement persuadé de pouvoir remporter la mise.



"Je serai celui qui tire les ficelles"