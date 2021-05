Biographie de Joanna

Elle grandit dans le sud de la France où elle vit une enfance et une adolescence heureuse.

A 18 ans, elle s'envole avec sa meilleure amie pour les Etats-Unis, et y passe deux années merveilleuses entre Los Angeles et Las Vegas. Joanna enchaîne les petits boulots sous la bannière étoilée. Contrainte de rentrer en France suite à un problème de visa, elle y rencontrera vite l'homme qui deviendra le père de ses deux enfants. Fraichement séparée, la jeune femme s'épanouie aujourd'hui dans son rôle de mère au foyer.



Observatrice, intuitive, persévérante, battante, Joanna ne lâche rien quand elle veut quelque chose.



"Je suis une enquêtrice hors pair, mon secret le prouve, je n'ai pas de limites"