Biographie de Julie

Julie est une jeune femme du nord, petite dernière d'une fratrie de quatre enfants, élevée dans un cadre un peu bohème...

Julie est pragmatique, petit à petit elle délaisse le cursus scolaire général pour se consacrer à sa passion: la beauté et stylisme ongulaire.



Aujourd'hui auto-entrepreneur accompli, elle s'épanouie professionnellement ainsi que familialement. En couple depuis dix ans, elle est l'heureuse maman d'une petite fille de trois ans et demi prénommée Candice. Maman poule excessive, elle ne peut rien refuser à sa fille. Mère de famille, Julie n'en n'oublie pas d'être une femme.



A la pointe de la mode c'est une jeune femme coquette et perfectionniste qui adore sortir avec ses amis le weekend. Julie est un véritable caméléon qui risque d'en surprendre plus d'un. Sous sa légèreté, son apparence "girly" se cache une vraie joueuse.