Biographie de Leila Ben Khalifa

Leila Ben Khalifa, née à Tunis, fait ses premiers pas aux pays du Jasmin avant de poursuivre ses études à Rome à l'école des beaux-arts. Elle est diplômée en tant que décoratrice d'intérieur. Sa carrière artistique débute lorsqu'elle accompagne un ami sur un casting en 2003 à Rome. Les casteurs italiens flashent sur elle et la propulse en tête d’affiche du Big Brother (émission de Tv réalité équivalente à Loft Story) où elle fut la première femme d'origine Arabe à apparaître à la télévision italienne. S’en suivra des passages à la télévision italienne, chroniques, présentations mais aussi une carrière dans le mannequinat où elle deviendra égérie de très grandes marques telles que John Richmond. Toujours dévouée et entreprenante, elle finira par se lancer dans l'acting en devenant actrice dans le monde arabe à l'affiche de films au cinéma (Maskoun...) mais aussi à la télévision avec une série populaire dans son pays d'origine (Maktoub).



En 2014, en France, Leila Ben Khalifa plébiscitée par le public, gagne la saison 8 de Secret Story (SS8) avec 51% des voix et enchaîne les projets en France. Là encore, elle a la volonté de continuer ce qu'elle a entamé et participe à la dernière édition de Danse avec les stars au Liban où elle ira jusqu’en finale. Elle sera également à l'affiche d’une série au Moyen-Orient prévue à l'été 2016. Leila partage sa vie entre Milan et Versailles où elle réside avec Aymeric Bonnery son compagnon qu’elle a rencontré dans l’émission SS8. Passionnée de mode, des médias et de films, elle a aujourd'hui un rêve en tête : tenter l'aventure à Hollywood.