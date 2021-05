Biographie de Sacha

Sacha est un enfant dynamique qui se révèle être espiègle et très curieux de la vie. Autodidacte, il quittera les bancs du lycée pour se lancer dans une carrière de maquilleur. Ambitieux et avide de réussite, Sacha est un jeune homme indépendant qui n'a toujours compté que sur lui-même. Véritable touche-à-tout, il multiplie les projets, enchaîne les jobs et commence à se créer son réseau en tant que maquilleur.

Il s'est même essayé à la carrière de chanteur.



Secret Story apparaît donc naturellement comme le tremplin idéal pour atteindre ses objectifs. Obstiné, dynamique et moderne, Sacha est un jeune homme qui ne compte pas laisser sa place dans la Maison.

C'est un caméléon, un électron libre qui s'adapte a n'importe quelle situation. Il reconnaît être très joueur et un brin manipulateur.