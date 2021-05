Biographie de Sara

Elevée en fille unique, Sara ne manque de rien. Elle développe une personnalité atypique. Secrète, mystérieuse, froide pour les uns, envoutante et ensorcelante pour les autres, elle se réserve à ceux qui parviennent à l'apprivoiser.

Son physique est une arme dont elle use avec finesse. Séductrice ? Certainement. Aguicheuse ? Jamais. La jeune femme exècre la vulgarité...

Sara n'a pas pour habitude de monter au front, elle a toujours été entourée de personnes qui ne demandaient qu'à la protéger. Telle une denrée rare, Sara s'économise, se mérite, elle peut être la plus chaleureuse des amies comme la plus glaciale des étrangères.

En confiance, elle se livre, se dévoile et révèle une personnalité pleine d'humour et de fantaisies. Séduisante, attirante, Sara puise ses forces dans l'intérêt et l'amour qu'elle suscite si facilement. Sara est convaincue que son pouvoir d'attraction n'a pas de limite et peut lui permettre toutes les victoires. Elle vient pour gagner et compte tout mettre en oeuvre pour parvenir à ses fins.