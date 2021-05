Biographie de Stéfan

Originaire de l'Essonne, Stéfan doit très tôt faire face à un véritable drame familial. Sa mère atteinte d'un cancer décède alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Il grandit auprès de son père et de son frère et c'est ensemble qu'ils surmontent la douloureuse épreuve.

Electron libre, Stéfan part vivre un temps en Belgique où il intègre une école d'écriture après l'obtention de son baccalauréat. N'y trouvant pas sa place, il tente une formation commerciale mais à nouveau, le jeune homme a le sentiment que son destin est ailleurs. Stéfan plait et il en a parfaitement conscience.



Jeune, beau, moderne, il a tout du "mec idéal" ce qui lui permet de s'imposer très facilement au sein d'un groupe et d'en devenir spontanément le leader.

Stéfan est un aventurier, quand il se fixe un objectif, il fonce tête baissée. Ses expériences passées ne lui ont pas permis de donner sa mesure, il veut vivre une aventure à la hauteur de ses ambitions.



"Mon physique fait de moi un tombeur, mon mental fait de moi un "killer".