Biographie de Stéph (Stéphane)

C'est au Luxembourg que Steph nait et grandit.

Enfant dynamique et curieux, il étonne son entourage et ses professeurs qui identifient chez lui d'importantes facilités. Adolescent, il est LA star de son établissement, les filles lui courent après et les garçons font tout pour rallier ses rangs.

Leader incontesté, Steph n'a, a priori, rien de l'élève modèle, pourtant le jeune homme excelle. Ses aptitudes lui permettent d'obtenir de très bons résultats sans qu'il ne fournisse d'effort. Il obtient son baccalauréat et se lance dans des études supérieures qui lui permettent de devenir professeur de Français. Doué, le jeune homme pense avoir trouvé sa voie mais il est sans arrêt sollicité par des agences de mannequins qui souhaitent le faire travailler à l'international. La tentation est forte, Stéphane quitte tout pour cette nouvelle carrière. USA, Afrique du sud, il parcours le monde au gré de ses contrats et devient vite un véritable professionnel.

Prolifique, aventurier, sportif, nomade insaisissable, Steph partage son temps entre ses "shootings" au quatre coins du monde, ses matchs de hockey à Los Angeles et ses fêtes de famille aux Luxembourg...

Insatiable, infatigable, il cherche continuellement à se réinventer... Véritable caméléon, Steph est partout "chez lui".



Ses capacités d'adaptations sont telles, qu'il a su se créer, en quelques années seulement, plusieurs point d'ancrages partout à travers le monde, il vit ainsi entre Los Angeles, le Luxembourg et Paris, entre autres...