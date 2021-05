Biographie de Stella

STELLA - 13 ANS - AFA (20)

Fan de The Voice Kids, Stella rêve depuis toujours de participer à l’émission mais a du mal à accepter sa voix grave. C’est lors d’un concours de chant auquel elle participe l’an passé, qu’elle se fait repérer, à sa plus grande surprise, par les équipes de casting.

Aujourd’hui plus à l’aise avec sa voix qu’elle considère comme une force pour faire la différence, cette collégienne Corse réalise son rêve en montant sur la scène de The Voice Kids. Grâce à cette expérience, elle souhaite progresser au contact de professionnels.

Stella décide d'interpréter la chanson « When We Are Young » d'Adèle pour son audition à l'aveugle.