Biographie de Stéphanie

STEPHANIE - 28 ANS - BELGIQUE

Son parcours : SECRET STORY 4 et 7 + LES ANGES 3



Sa personnalité :

Stéphanie se décrit comme une jeune femme optimiste, qui croque la vie à pleine dents. Bonne vivante, fêtarde et séductrice, la jolie belge fait l’unanimité autour d’elle. Douce et à l’écoute, la jeune maman de 28 ans n’aime pas passer inaperçue et met un point d’honneur à rester coquette et séduisante. Entière, fidèle et loyale, Stéphanie ne cache pas sa grande sensibilité.



Son parcours amoureux :

Célibataire depuis 3 mois seulement, Stéphanie sort d’une histoire difficile et reste très fragilisée par sa relation. Heureuse maman d’un petit garçon de 1 an, la jeune femme n’étais pourtant plus épanouie en ménage et à dû faire face aux multiples trahisons de son homme. Trop accaparée à être une conjointe et une mère parfaite, la jeune femme s’est totalement oubliée dans sa relation et s’est enfermée dans sa fausse prison dorée d’amour. Consciente que son homme était allé beaucoup trop loin, elle décide de le quitter et tente depuis de se reconstruire et redevenir la Stéphanie que le public a connu.



Ses motivations pour La Villa des Cœurs Brisés :

Trahie et humiliée par son homme, Stéphanie a perdu toute confiance en elle. Fragilisée par sa dernière expérience, la jeune maman célibataire attend de Lucie un coaching sur mesure pour reprendre du poil de la bête et laisser la place à un nouvel amour dans sa vie et celle de son fils.