Steve, 34 ans

Approvisionneur de distributeurs automatiques, Pyrénées Orientales (66)



Steve rêve depuis 10 ans de faire Koh Lanta. Il s’inscrit chaque année et y pense chaque matin en remplissant ses distributeurs automatiques…

Passionné de sport… devant sa télé, et grand amateur de poker, il rêve d’être reconnu comme un grand stratège. Steve veut montrer qu’il est devenu quelqu’un. Il veut rendre fières sa femme et sa fille, honorer la promesse qu’il a faite à son grand-père décédé, mais aussi vaincre ses phobies. Steve a tout prévu, attention il est venu pour jouer, et a plein d’idées dernière la tête !