Biographie de Steven

Son parcours :

QUI VEUT EPOUSER MON FILS - LES ANGES - LA VILLA DES COEURS BRISES 2 - LES PRINCES ET LES PRINCESSES DE L'AMOUR 5 - LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES



Sa personnalité :

Papa d'une petite fille, Steven est un jeune homme déterminé et il sait ce qu'il veut. Il a la rage de vaincre.

Son parcours amoureux :

Ancien coureur de jupons, Steven a finalement trouvé la femme parfaite. Il a rencontré Cassandra lors d'une simple soirée entre amis et leur relation dure depuis un an et demi. Malgré quelques petites ruptures, le couple s'affiche toujours autant amoureux.

Ses motivations pour La villa : la bataille des couples :

Steven est sportif et selon lui, cela sera son point fort pendant l'aventure. Seulement, il a quelques appréhensions puisque sa chérie, elle, ne l'est pas trop. Si il gagne les 50 000 euros, il souhaite s'offrir un appartement avec sa chérie, Cassandra.