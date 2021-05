Biographie de Suny

18 ans - Nice (06)



TITRE CHANTÉ : "Whole Lotta Love"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE NEHUDA ET ESTELLE : "Un autre monde" (Téléphone)



Suny s'intéresse très tôt au milieu artistique : 10 ans de théâtre, 9 ans de danse classique, elle commence le chant à l'adolescence.

De nature complexée, la scène et la musique lui permettent de s'accepter enfin, telle qu'elle est. Elle intègre le choeur d'enfants de l'Opéra de Nice à l'âge de 13 ans, et le conservatoire l'année suivante. Elle suit, en parallèle, des études au lycée hôtelier, mais c'est après avoir participé à une comédie musicale, que la jeune niçoise a une révélation : elle veut vivre de sa musique. Elle quitte alors le lycée pour se consacrer entièrement à sa passion.

La jeune fille se produit actuellement avec son groupe dans des bars, des petites scènes et des radios locales.

Suny considère sa participation à The Voice comme un véritable défi, une revanche sur son adolescence.

Elle veut montrer qu'elle n'a rien à perdre et espère que cette expérience lui permettra de réaliser enfin son rêve.