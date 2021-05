Biographie de Swany

Swany, 7 ans, rejoint l'équipe de Patrick Fiori et chante "My Way" en version Gipsy.

Issu de la communauté gitane, la famille de Swany est composée de nombreux musiciens et chanteurs. C'est à 4 ans, qu’encouragé par sa famille, il commence à chanter.

Pour Swany, The Voice Kids est son premier concours mais il ne stresse pas vraiment, car comme il aime le dire « quand je chante, je me régale ».

Swany aimerait suivre les traces de Kendji Girac, vainqueur de la 3ème saison de The Voice : « Il est gitan comme moi. J'aimerais le rencontrer et avoir l’opportunité de chanter avec lui ».