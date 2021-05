Biographie de Sweem

Sweem a baigné dans la musique dès son plus jeune âge, grâce à son père, chanteur et compositeur. C’est à l’âge de 14 ans, lors d’un voyage en Irlande qu’il écrit ses premiers textes.



Il se lance cependant dans une carrière d’éducateur spécialisé mais revient vite à son 1er amour, la musique. Il devient chanteur d’un groupe de Hip Hop, avec qui il partira en tournée pendant 3 ans.

Aujourd’hui, Sweem, 29 ans, ne veut plus se cacher derrière un groupe. Participer à The Voice est pour lui le moyen de monter seul sur scène et de faire découvrir son univers.





Twitter : @sweemoff





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Big Jet Plane" (Angus et Julia Stone)



Titre interprété lors des battles face à Emilie "Somebody that I Used to know" (Gotye)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Louis et Arcadian "Elisa" (Serge Gainsbourg) - Talent éliminé