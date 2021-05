Biographie de Sweet Jane

19 ans - Verrières-le-Buisson (91)



TITRE CHANTÉ : "Piece of my Heart" - Janis Joplin

TITRE CHANTE AUX BATTLES CONTRE JULIE GONZALES : "Calling You" (Jevetta Steele)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Non Non Non Rien N'a Changé" (Les Poppys)



Enfant timide, Sweet Jane est renfermée sur elle-même. À l'âge de 10 ans, elle foule, pourtant, pour la première fois, les planches d'une scène de théâtre : c'est une révélation.

Cette sensation nouvelle de liberté la pousse à sortir de sa bulle, et à se mettre au chant.

À l'adolescence, Sweet Jane change radicalement de style et monte un groupe de Hard-Rock féminin. Malgré les appréhensions de ses parents face à ce choix de carrière, elle n'hésite pas à s'installer en banlieue parisienne pour poursuivre son rêve.



The Voice est, aujourd'hui, l'occasion pour cette jeune franco-suisse de rompre définitivement la carapace qui l'a longtemps entourée, et de prouver à ses parents qu'elle peut percer dans la musique.