SWING - 8 ANS - PERPIGNAN (64)





TEAM PATRICK





Swing baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Elle n’a jamais pris de cours de chant, mais chez elle c’est un concert permanent et ce depuis 5 générations. Entre son père, sa sœur, ses 2 oncles, sa tante, faisant partie d’une formation de jazz manouche, et son grand-­‐père violoniste, toutes les occasions sont bonnes pour que Swing donne de la voix. L’été dernier, pour la première fois au lieu de les écouter jouer, elle monte sur la scène lors d’un de leurs concerts. «Toute ma famille, c’est un peu mon prof de chant en fait! On chante quand on se retrouve, tout le temps en fait! » La jeune fille adore les chanteuses à voix : Beyonce, Adele, Céline Dion, dont elle reprend les titres à longueur de journée. A tout juste 8 ans, Swing a déjà un caractère bien trempé et sait qu’elle veut être chanteuse. Fan de l’émission, The Voice Kids représente, pour elle, une première étape vers son rêve.





AUDITION A L'AVEUGLE :

ERIC CARMEN - "All by myself"





BATTLES :

KIDS UNITED (CELINE DION) - "Destin"