Biographie de Sybille Paoli

Sybille Paoli, 35 ans, a grandi professionnellement dans le sillage de Thomas Kowalski. Ce dernier, un grand flic, lui a tout appris. Et s’il ne s’est rien passé entre eux, c’est que Thomas était pris ailleurs…

Et en particulier par ses démons. Brillante enquêtrice aux méthodes rigoureuses, elle va devoir s’affranchir de la tutelle de son mentor, et collaborer avec Mathieu un partenaire qui n’est pas flic. Elle devra le couvrir à ses risques et périls car celui-ci inventera les méthodes les plus extravagantes pour coincer les suspects.

Cependant, elle apprendra petit à petit à l’admirer …