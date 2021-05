Biographie de Sylvain Moreno

Sylvain Moréno (Arnaud Henriet)

Fils de Roch Moréno

Mari de Christelle Moréno

Père de Dylan, Jessica et Betty Moréno

Un homme d’une grande intelligence émotionnelle : à l’écoute et qui parle toujours à bon escient. C’est le moins exubérant de la famille. C’est un observateur, à l’analyse juste.

Sylvain incarne l’absence la plus totale d’ambition et une vraie philosophie du « vivre en paix ». Il déteste par-dessus tous les conflits, que cela soit chez lui ou au travail, et préfère céder à n’importe quoi plutôt que de prendre le risque de se faire des ennemis. Son entourage profite beaucoup de sa gentillesse, ce qui n’a jamais l’air de trop l’ennuyer.





SA BACK-STORY





Sylvain était plutôt d’accord pour que Betty fasse le concours de talent du Spoon. Mais quand un agent artistique la remarque, ce n’est plus la même histoire. Il refuse de voir sa fille se faire embarquer dans le showbiz : ce n’est pas ce qu’il espérait pour Betty. Christelle finit par le convaincre de signer le contrat que propose Lorène.





En faisant du rangement avec Christelle, ils tombent sur des cartes de tarots. Christelle décide de lui tirer les cartes. Elle voit que Sylvain la trompe ce qui la met hors d’elle. Il a beau lui jurer que c’est faux, Christelle ne le croit pas. Heureusement, avec l’aide de Jessica, il réussit à la calmer.





Sylvain a déniché un bon plan pour louer un camping-car pour l’été prochain mais un acompte est nécessaire pour le réserver. Christelle est d’accord pour utiliser sa prime de fin d’année pour le faire, elle va demander une avance. Malheureusement, Flore annonce à Christelle qu’à cause des coupes budgétaires, il n’y aura pas de prime de fin d’année pour les employés. Quand Christelle rentre, il est trop tard Sylvain a déjà payé une partie de la réservation avec une avance qu’il a obtenu. Christelle et Sylvain décident de vendre des vieilles affaires afin de pouvoir régler le reste de la réservation. Mais lorsque Sylvain rencontre un acheteur, cela ne se passe pas comme prévu, il se fait raquetter.





Christelle et Sylvain se rendent compte que Jessica rachète les objets qu’ils mettent en vente. Ils se demandent d’où peut venir l’argent avec lequel elle fait ces achats. Ils pensent qu’elle l’a volé au Spoon. Tristan rassure Sylvain, Jessica est venue demander du travail mais n’a rien volé.





Sylvain aide Christelle à se débarrasser de la mygale de Dylan.





Il conseille à Dylan, éperdu d’amour pour Victoire, de lui déclarer sa flamme, puis le réconforte quand il se prend un râteau.





Avec Christelle, ils sont convoqués par Sandrine lorsque le trafic de devoirs mis en place par Betty et Jessica, est découvert.





Il est ravi quand il apprend qu’il s’est fait embaucher sur un chantier à la mairie. Il y croise Jessica accompagnée de Baptiste, son nouveau petit-ami argenté. Il comprend que sa fille a honte de lui quand elle feint de ne pas vraiment le connaître, et cache à Baptiste qu’il est son père.





Avec le reste des Moreno, il confronte Jessica sur le fait qu’elle ait menti à Baptiste au sujet de sa famille. Jessica est dépitée. Il remarque ensuite qu’elle fait une petite dépression car Baptiste l’a larguée après avoir découvert son mensonge. Il va donc plaider sa cause auprès de Baptiste. L’ado accepte de se réconcilier avec Jessica mais elle prend mal le fait que son père s’en soit mêlé.





Lorsque Dylan annonce qu’il est surdoué, Sylvain devient son plus grand soutien, convaincu que son fils a vraiment un don.





Devant se rendre au chevet de sa mère malade, Sylvain de pourra pas assister aux fêtes de Noël, au grand désespoir de Christelle.





Sylvain soutient sa fille dans cette affaire de harcèlement. Il est profondément choqué lorsqu’il apprend qu’elle a été agressée sexuellement. Il confronte alors Jérôme, le nouveau principal : il est incapable d’assurer la sécurité de son établissement. Il informe ensuite Lucie au sujet de la nature de l’agression de sa fille. Puis il retourne voir Jérôme et le malmène quand il apprend qu’il est l’agresseur de Jessica. Lorsque Jessica fait sa tentative de suicide, il culpabilise de ne pas avoir remarqué que son mal-être était aussi important.