Biographie de Sylvie Tellier

Etudiante en droit des affaires, Sylvie Tellier se présente à l’élection de Miss Lyon en 2001. Elle remporte le titre et accède à la l’élection de Miss France quelques mois après. Le 8 décembre 2001, elle devient la 72e Miss France de l’histoire. Elle représentera la France lors de l’élection de Miss Univers mais boycotte celle de Miss Monde organisée au Nigéria pour protester contre la condamnation à mort par lapidation d’une Nigériane de 29 ans reconnue coupable d’adultère.

Après la fin de son règne de Miss France, Sylvie Tellier se fait une place dans le monde des médias en animant quelques émissions. Elle commente l’élection Miss France et intègre également le jury en 2005. Cette année-là, elle intègre la Société Miss France. Deux ans plus tard, elle est nommée Directrice Générale. Elle accompagne les prétendantes à la couronne lors des voyages de préparation et suit les Miss France sur leurs déplacements.

Engagée, elle utilise son image pour soutenir de nombreuses associations.

En 2016, elle participe à l'émission "Danse avec les Stars".

La présidente du Comité Miss-France, Sylvie Tellier, dansera au bras de Christophe Licata.



SHOW D'OUVERTURE : Pour le premier grand show en direct de la saison 7, Sylvie Tellier et Christophe Licata ont dansé un chacha sur "Let's Get Loud" (Jennifer Lopez).

PRIME DU 22 OCTOBRE 2016 : Pour cette deuxième semaine de compétition, Sylvie Tellier et Christophe Licata ont dansé une rumba sur "T'en vas pas" (Elsa).

PRIME 3 DU 29 OCTOBRE 2016 : Un jive pour Sylvie Tellier et Christophe Licata sur « Banana Split » (Lio)

PRIME 4 DU 5 NOVEMBRE 2016 : Dernière danse pour Sylvie Tellier et Christophe Licata : un tango argentin sur "Can't Feel My Face" (The Weeknd). Ils quitteront la compétition face à Julien Lepers et Silvia Notargiacomo.