Biographie de Syrine

Syrine - 17 ans de Mandelieu (06)



Titre interprété : "Comme toi" - Jean-Jacques Goldman



Si c’est par la danse que Syrine a commencé, elle s’est très vite mise à chanter, dans sa chambre. Puis à l’âge de 9 ans, elle prend des cours de chant et se produit dans de nombreux spectacles et concerts.



Toujours encouragée par sa mère, c’est, en revanche, beaucoup plus compliqué avec son père, qui ne l’a jamais soutenue, lui faisant perdre confiance en elle.



Pour la jeune fille de 17 ans, grande fan de l’émission, The Voice a donc un double enjeu : rendre fière sa maman et prouver à son papa qu’elle peut y arriver et en faire son métier.