Biographie de Talisa

TALISA - 15 ANS - ASPREMONT (06)

Talisa se découvre une passion pour le chant lorsqu’elle perd sa petite sœur. Pour elle, la musique a été salvatrice, elle lui a permis de s’exprimer et lui a donné de la force. Depuis, elle passe son temps à chanter et danser, au collège, à la maison.

Jeune fille pleine d’énergie, Talisa participe à The Voice Kids avant tout pour délivrer un message : toujours rester positif quelques soient les épreuves que l’on a à surmonter. Pour son audition à l'aveugla, Talisa a décidé de chanter « Love On The Brain » de Rihanna.