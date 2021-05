Biographie de Tamara Weber

Née à Haïti et élevée au Canada, Tamara, 24 ans, est une jeune autodidacte. A l’âge de 12 ans, elle commence à jouer de la guitare et à chanter. Très entourée et encouragée par ses parents, elle se produit, à travers le Québec, dans des bars et des salles de spectacle avec son groupe composé de 4 filles. A 24 ans, Tamara est avant tout une jeune femme au grand coeur. Elle s’investit dans une association développant l’éducation à Haïti. Sa philosophie: la musique sert avant tout à faire du bien aux gens. Fonceuse, cette jeune musicienne, auteure, compositrice et interprète veut découvrir le monde et être reconnue en tant qu’artiste. Elle n’hésite pas une seule seconde à se présenter à The Voice pour porter haut et fort les valeurs qu’elle défend.



Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « Knockin’ On Heaven’s Door » - Bob Dylan

Titre interprété lors de sa battle face à Nick Mallen "Thinking Out Loud" (Ed Sheeran)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Mélodie Pastor et Louisa Rose " Riptide" (Vance Joy)

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Les poèmes de Michelle" (Teri Moïse) - talent non retenu par son coach Mika