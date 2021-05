Biographie de Tamillia

Tamillia tient sa passion pour le chant de sa maman, ancienne chanteuse professionnelle.



La jeune fille qui vit à Saint-Martin aux Antilles, se produit régulièrement sur son île et a même chanté pour François Hollande il y a quelque temps.

Encouragée par sa maman, elle parcourt aujourd’hui plus de 6000 kilomètres, pour monter sur la scène de The Voice Kids avec sa chanson fétiche « Halo » de Beyoncé ; il s’agit en effet de la première chanson qu’elle a chanté pour sa maman mais aussi de la première chanson qu’elle a interprété sur scène.

Pour Tamillia, cette aventure est une chance de faire entendre sa voix à toute la France : « monter sur une scène aussi prestigieuse à mon âge, c’est magnifique ».







Equipe : M Pokora

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Halo » - Beyoncé

Titre interprété lors des battles face à Lauviah et Jeanne : "Four five seconds" (Rihanna / Kanye West / Paul McCartney)



Tamillia remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Tamillia a interprété le titre "Thinking Out Loud" (Ed Sheeran).



Tamillia est sélectionnée pour la finale de The Voice Kids.

Lors de la finale, Tamillia interprète « Are we awake » de Tal et ensemble avec son coach M Pokora et Manuela, Tamillia reprennent « Aimer est plus fort que d’être aimé » (Daniel Balavoine) pour la finale

Tamillia ne sera pas sauvé par le public pour un deuxième passage en finale