Biographie de Tania

Tania 32 ans de Manosque (04)





Chez Tania, d’origine Tzigane, la musique est une passion qui se transmet de générations en générations. Même si elle a toujours grandi dans cet univers, leur coutume veut que les femmes ne chantent pas.

Pour la jeune femme, l’histoire est quelque peu différente. C’est son grand-père qui a donné à sa maman le droit de chanter, qui lui a elle-même donné à son tour.



Sa maman Negrita est donc la 1ère femme tzigane à avoir pu faire carrière dans le milieu des gens du voyage, avec plus de 100 albums à son actif et des tournées à travers le monde.

Tania l’a toujours accompagnée à la guitare mais ce soir, les rôles s’inversent.



Même si sa maman sera sur scène avec elle, la jeune femme veut s’accomplir seule, en tant qu’artiste. Elle veut lui montrer qu’elle peut prendre la relève.





Pour son audition à l'aveugle, Tania interprète Besame Mucho (Consuelo Velazquez) (accompagnée de Négrita)

Pour les KO Tania interprète – Lucha por su dinero (« She Works Hard for the Money » Donna Summer)

Malheureusement, Tania ne sera pas sélectionnée pour les Battles