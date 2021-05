Biographie de Tatiana Silva

Née à Bruxelles le 5 février 1985, Tatiana Silva a fait ses débuts à la télévision sur la chaîne RTBF en 2009. Elle a animé sur cette antenne plusieurs émissions, en particulier « Printemps, grandeur nature », un grand rendez-vous éco-citoyen, et propose encore aujourd’hui une chronique mensuelle culturelle dans l’émission « C’est du Belge », ainsi qu’une chronique hebdomadaire axée sur le bien-être et le développement durable dans le magazine «Vis ta mine».

Aujourd’hui, présentatrice météo sur TF1 et LCI, elle a présenté auparavant la météo sur M6, RTBF et TV5 et a animé nombre de programmes TV et radio :



. Sur RTBF, de 2013 à 2015, elle co-présente l’émission «Drôle d’été» ainsi que les émissions de clôture «Cap 48». En 2014, elle présente la quotidienne «Prenez soin de vous» et en 2015-2016, l’émission «Printemps, grandeur nature».



. Sur radio Vivacité, elle tient en 2014 une rubrique hebdomadaire dans l’émission «8/9» puis co-présente durant une semaine «Les 2 font la paire» en 2015.



. En 2010, elle est finaliste du jeu télévisé «Expeditie Robinson» sur VTM.







Elue Miss Belgique en 2005, elle met alors sa notoriété au service de plusieurs associations caritatives. Elle devient ainsi ambassadrice d’Handicap international de 2006 à 2008, puis ambassadrice de Think-Pink de 2010 à 2014 (Sensibilisation au cancer du sein). Depuis 2014, elle est ambassadrice de l’UNICEF.



En parallèle, elle aura prêté ses talents de présentatrice à l’occasion d’événements d’entreprise et aura été ambassadrice de marque (Ice Watch, Samsung, Mémorial van Damme, Magnum, Delvaux, Neuhaus, JBC, RMB, Belisol, Batibouw, Caméleon, Venuez Hospitality Awards, Vela lingerie, Visit Brussels, Volvo, Zespri, FIFA Mons, Pinko, Northsea,...)







Ses hobbies : Voyages, cuisine, méditation, musique, lecture



Sa devise : «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde »







