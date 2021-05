Biographie de Teheiura

Finaliste - Koh Lanta 2011 Participant à La Revanche des héros Teheiura a 36 ans et est cuisinier dans l'Hérault (34). Il est marié et a 2 enfants.

Cet aventurier a remporté 8 victoires dans les épreuves. Originaire de Polynésie, Téhéiura avait choisi de s'installer par amour en métropole, dans l'Ain. Pour lui, Koh Lanta, c'était un retour aux sources, et à 33 ans il voulait se prouver qu'il n'avait pas oublié tout ce que ses ancêtres lui avaient transmis.



Il revient pour la nouvelle édition de Koh Lanta plus déterminé que jamais.