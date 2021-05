Biographie de Terence Telle

«Profiter au maximum de l’aventure»







Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

C’est un nouveau challenge. Etre mannequin m’a permis de voyager, de faire de nouvelles rencontres et de découvrir une nouvelle culture puisque je vis à New York depuis cinq ans. Je suis parti à l’âge de 21 ans et la France me manquait. Danse avec les stars est une chance de retrouver mes proches. En revanche, à New York, on ne peut pas se lâcher en boîte de nuit. J’écoute donc Bruno Mars ou Michael Jackson à fond chez moi et je danse ! Ma participation m’offre aussi l’occasion de mieux me faire connaître du public français. Je vais profiter au maximum de l’aventure et je n’ai qu’une hâte : fêter mes 27 ans le 15 octobre sur le parquet ! Mes parents seront là pour me soutenir car ce programme est aussi une histoire de famille. Chez moi, tout le monde est fan de Fauve !





Quels sont vos atouts pour gagner ?

J’ai beaucoup d’énergie. J’ai déjà posé pour les marques Tommy Hilfiger, H&M, Versace ou encore Giorgio Armani et je pense avoir bien assimilé la signification du mot «patience» durant les défilés ! Je suis également déterminé car je considère Danse avec les stars comme une compétition et je vais donner le maximum. J’essaie d’avoir une bonne hygiène de vie, je surveille mon alimentation et j’ai la chance d’avoir un bon patrimoine génétique. Je vis chaque moment à 100%.





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?



J’espère qu’elle sera assez pédagogue pour me transmettre les bases de chaque chorégraphie. Il faudra aussi qu’elle soit patiente, qu’elle m’accompagne et m’aide dans l’apprentissage des codes de la danse de salon.