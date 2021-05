Biographie de Thana-Marie

Avec une maman professeure de danse et un papa batteur et percussionniste professionnel, la musique a toujours fait partie de la vie de Thana-Marie. Depuis toute petite, cette jeune Montpelliéraine chante mais face à la réticence de son papa qui veut la protéger de ce métier aléatoire, elle se consacre à ses études. Aujourd’hui, cette jeune fille de 19 ans est étudiante en licence arts du spectacle. Pour Thana-Marie, participer à « The Voice » est une chance inespérée dans sa quête de vie musicale. Sur le plateau des Auditions à l’aveugle elle veut rendre fier son père et le rassurer.





Auditions à l’aveugle :

Halo – Beyonce