Biographie de The Sugazz

The Sugazz - 27, 27 et 28 ans de Lausanne (Suisse)



Titre Interprété à leur audition à l'aveugle "American Boy" - Estelle ft. Kanye West





Betty, Heleni et Natasha se connaissent depuis toujours. La musique a d’abord été une occasion de se retrouver et de s’amuser entre copines mais à 20 ans, elles postent une vidéo, se font repérer et commencent à se produire dans des bars et des festivals en Suisse.



Leur nom de scène : The Sugazz est venu naturellement, car, pour elles, « chacune est un petit sucre pour les autres ».



Aujourd’hui, les 3 jeunes filles travaillent chacune de leur côté mais passent le principal de leur temps ensemble à chanter.



Premier trio féminin à se présenter dans The Voice, elles veulent conquérir le public français et transmettre leur énergie débordante.

The Sugazz VS JJ - « Fiche le camp Jack » (Richard Anthony) – (Saison 6) --> groupe sauvé par Mika.



Incantèsimu VS Agathe VS The Sugazz interprètent un titre de leur choix afin d’accéder aux Grands Shows en Direct. Ce sont The Sugazz qui remporteront leur place aux lives.

Direct 1 du 20 mai 2017 : Le trio The Sugazz interprète en direct « Papaoutai » de Stromae " mais sera éliminé à l'issue de l'émission.