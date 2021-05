Biographie de Théo Road

23 ans - Paris (75)



TITRE CHANTÉ : "Cry Me a River" - Michael Bublé

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE JOHANNA : "Time After Time" (Cyndy Lauper)



Enfant, Théo est habitué à chanter et à reproduire des chorégraphies de clips musicaux dans sa chambre.

Il a une révélation lorsque ses parents l'inscrivent à des cours de piano. Après une scolarité orientée dans la musique, et après avoir participé à plusieurs concours de chant, il s'émancipe et décide de rejoindre une école d'arts de la scène. Tout en conciliant cours et petits boulots, il finit par décrocher son diplôme d'arts de la scène à force de travail.



Théo n'a jamais oublié son rêve de percer dans la musique. Grand sportif avec un mental de battant, The Voice est, lui, un véritable challenge et l'occasion de prouver que son travail n'est pas vain.