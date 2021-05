Biographie de Théo

Théo rejoint l'équipe de Patrick Fiori grâce à son interprétation inattendue de "La reine de la nuit", extrait de La Flûte enchantée de Mozart.

Théo chante depuis qu’il est tout petit. Sa mère lui propose alors de l’inscrire au conservatoire. Voyant qu’il est à l’aise dans les aigus, il demande alors de rejoindre la classe lyrique.

Il participe alors à plusieurs spectacles avec son conservatoire, et chante pour différents opéras devant plus de 2 500 personnes : La Bohème, Othello, Carmen et a même été soliste dans Mac Beth.

Réussir les Auditions à l’Aveugle de The Voice Kids, lui permettrait de prouver à tout le monde que le lyrique est un style musical comme les autres et que cette pratique demande beaucoup de travail.