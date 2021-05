Biographie de Théo

TEAM PATRICK

Le chant est arrivé un peu par hasard dans la vie de Théo. Pour rendre service, il monte sur scène lors d’un concert en hommage à Edith Piaf, ce qui provoque un déclic chez le jeune garçon. Depuis, soutenu par sa famille, Théo prend des cours de chant et participe à plusieurs concours de sa région. En anticipant à The Voice Kids, le jeune garçon souhaite apprendre au contact des coachs et gagner en expérience. Très bon élève mais compétiteur « fairplay », il interprète pour son Audition à l’aveugle « Alive » , un TItre de son artiste préférée : Sia. Une chanson particulièrement vocale qui représente un véritable défi, d’autant plus pour un garçon de son âge.





MICHAEL JACKSON & PAUL MCCARTNEY - "Say say say"