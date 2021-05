Biographie de Thibaud

Originaire de Suisse, Thibaud a grandi avec la musique grâce à ses 2 parents, musiciens et chanteurs amateurs. Il attend pourtant l’âge de 14 ans pour se mettre lui aussi à la guitare. Tout seul, dans sa chambre, il répète et chante sur ses chansons favorites. Il monte par la suite un groupe de rock avec ses meilleurs amis, et ensemble ils reprennent du Nirvana, du Green Day dans des bars de la région. Le jeune homme s’essaye même à la basse et au piano. Seulement pour privilégier ses études, ses parents lui demande de quitter le groupe et d’arrêter la musique. Pendant 3 ans, il suit des cours dans le domaine bancaire, sans jamais trouver réellement sa place. Aujourd’hui, à tout juste 20 ans, Thibaud participe à sa première audition, et c’est sur la scène de The Voice qu’il a choisi de monter, pour prouver à ses parents qu’il peut réussir dans la musique.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « All I Want » - Kodaline

Louisa Rose VS Thibaud, battle délicate sur le titre « Est-ce que tu m’aimes » (Maître Gims) - Thibaud perd cette battle