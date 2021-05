Biographie de Thibault

THIBAULT - 11 ANS - PAU (64)





TEAM JENIFER





Grâce à sa maman, professeure de musique, Thibault baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Dès l’âge de 2 ans, il commence à chanter et apprend le piano, la trompette et le ukulélé. Il accompagne même sa maman sur les routes de sa région, pour chanter avec elle. Débordant d’énergie, la grande passion de Thibault reste la trompette. Il ne trouve pas du tout son instrument ringard « C’est un instrument très festif, je peux l’emmener partout et mon rêve, c’est d’être soliste dans un grand orchestre. » Il se présente, aujourd’hui, aux Auditions à l’Aveugle avec son instrument fétiche pour interpréter un titre du groupe Boulevard des Airs, originaire de sa région. Pour lui, The Voice Kids représente son « pic du Midi », une chance inouïe d’être sur scène avec des musiciens.





AUDITION A L'AVEUGLE :

BOULEVARD DES AIRS - "Emmène-moi"





BATTLES :

LOUANE - "Nos secrets"





DEMI-FINALE

AMIR - "On dirait"