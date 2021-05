Biographie de thomas delcourt - demain nous appartient

THOMAS DELCOURT (Cyril Garnier)

43 ANS

SA FAMILLE

Cousin de Chloé et Anna

Neveu de Marianne

Oncle de Maxime et Judith



SA CARACTERISATION

Bel homme, bon vivant et généreux, Thomas est un adepte du Carpe Diem. Son côté charmeur et sa répartie lui permettent de se tirer de nombreuses situations. Malgré son air désinvolte, Thomas a beaucoup vécu. Il cherche désormais à s’engager et à construire quelque chose de solide. Il regrette de ne pas avoir fondé de foyer et veut rattraper le temps perdu.



SA BACK-STORY

Il a vécu une histoire de 6 mois avec Flore 20 ans auparavant, mais elle lui a brisé le cœur en le quittant pour Fabrice. Il avait pour projet de partir avec elle en Amérique, mais ne lui en a pas parlé lorsqu’il s’est rendu compte de son rapprochement avec Fabrice. Par la suite, il a beaucoup voyagé. Il s’est marié, puis a divorcé mais n’a jamais oublié Flore qu’il considère comme son grand amour. Sa dernière affaire en date est un restaurant qu’il a monté à Barcelone avant de faire faillite. Il a ensuite conduit des touristes en croisière entre l’Espagne et la France. Il a connu Angelina alors qu’elle était cliente dans son restaurant. Il a eu une aventure avec elle qui n’a duré que 6 mois. C’est elle qui l’a mis sur le coup de l’affaire de transport de touristes.

Alors que Thomas était venu de Barcelone pour passer quelques temps en famille, il se fait tirer dessus en accostant avec son bateau sur la Marina. Il s’en tire avec une légère blessure à l’épaule et minimise l’agression. Comme son bateau est mis sous scellées le temps de l’enquête, il s’installe sur celui d’Alex. Son agresseur est retrouvé par la police. Il s’agit de Rafael Perez, spécialiste dans l’attaque de fourgons blindés. Parallèlement, il reprend contact avec Flore qu’il n’a pas vu depuis de nombreuses années. Ses sentiments pour elle sont toujours aussi forts, il aimerait reprendre leur histoire là où elle s’est arrêtée 20 ans plus tôt. Mais pour Flore, Thomas se montre trop pressant, elle tente de le freiner dans ses tentatives de séduction.

Par ailleurs, il couvre de cadeaux la famille Delcourt, sa générosité semble sans limites. Mais Maxime découvre que cet argent provient d’une sacoche que Thomas cache sur le bateau d’Alex. Il dérobe quelques billets pour s’acheter un scooter et se fait arrêter par la police. Thomas ne sait pas d’où vient cet argent, il l’a trouvé sur son bateau. Il se rend alors au commissariat pour innocenter Maxime, Martin lui donne 24H pour rembourser l’argent dépensé et lui rapporter le sac. Mais comme Rafael menace Thomas de s’en prendre à Flore s’il ne lui rend pas l’argent, Thomas décide de lui obéir, mais se fait rattraper par la police avant de se rendre au rendez-vous. Il ne peut donc pas remettre le sac à Rafael : Flore est retrouvée inanimée sur le sol de la Mairie et conduite à l’hôpital. Thomas est de nouveau interrogé par la police et défend son innocence mais Lucie doute de sa sincérité et le place en GAV. En l’absence de preuves suffisantes, il est rapidement relâché. Touchée par sa sincérité, Flore lui pardonne et reprend une relation avec lui. Plus tard, il est rattrapé par Angelina qui se montre particulièrement entreprenante avec lui malgré son refus de recommencer quelque chose avec elle. Mais pour prouver son innocence dans cette affaire et faire tomber Angelina qui blanchit de l’argent sale via le transport de touristes, Thomas se rapproche d’elle pour la faire arrêter par la police. Il est alors obligé de lui faire croire qu’il a des sentiments pour elle, ce qui le met en difficulté dans sa relation avec Flore qui ne sait pas qu’il est en mission.

Plus tard, Thomas organise un diner pour faire connaissance avec Bart. Il propose ensuite à Flore d’emménager avec lui, mais c’est trop tôt pour elle. Elle lui ment en lui prétextant que son fils n’est pas prêt. Thomas est blessé quand elle lui avoue la vérité.

Angélina arrive sur le bateau de Thomas pour le tuer suite à sa trahison, mais elle est rattrapée par Lucie qui la désarme et l’arrête. Alors qu’elle est en garde-à-vue, Thomas lui avoue qu’il ne l’a jamais aimée contrairement à elle. Thomas pardonne à Flore de ne pas avoir voulu vivre avec lui et lui offre un séjour en amoureux à Marrakech.

Thomas conseille Tristan qui a l’impression de passer pour un nul à côté de Gwen. Il pense qu’il devrait s’imposer davantage face à Gwen dans cette histoire de Little Spoon. Il propose de l’aider pour les autorisations d’ouverture du food-truck en en parlant à Flore. Mais elle refuse d’intervenir pour ne pas faire de clientélisme.