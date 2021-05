Biographie de Thomas Kahn

26 ans - Montreuil (93)



TITRE CHANTÉ : "Redemption Song" - Bob Marley

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE GREG HARRISON : "One" (U2)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Dusty Men" (Saule & Charlie Winston)



Thomas découvre la musique en apprenant à jouer de la guitare, à l'aide de revues musicales.

Après ses études, il se prédestine à une carrière dans l'architecture ; mais après une période difficile, il réalise que sa passion est ailleurs et décide de tout lâcher pour la musique. Sa voix grave, influencée par l'histoire et les sonorités noires américaines, l'amène, en un an, à faire plus d'une cinquantaine de scènes et les premières parties de groupes reconnus.



Aujourd'hui, s'il essaye de vivre de sa musique, Thomas continue de travailler comme graphiste. The Voice est, pour lui, l'occasion de faire découvrir au grand public, sa voix unique et son univers ancré " Nouvelle-Orléans ".