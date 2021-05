Biographie de Thomas Kowalski

Thomas Kowalski, 38 ans, est le grand absent de l’histoire. Absent présent, puisque Mathieu et Sybille cherchent à résoudre l’énigme de sa disparition.

Qu’est-ce qui a pu pousser un flic de talent, un père de famille, à disparaître ainsi ? La question est lancinante… Est-il mort ou disparu volontairement ?

Chaque nouvel indice semble dévoiler une facette inconnue de la personnalité d’un homme de plus en plus mystérieux, inconnu pour son propre frère jumeau...