Avenant et toujours souriant, Thomas, joué par Laurent Kérusoré, est le pilier de la famille Marci. L’époux du docteur Gabriel Riva est copropriétaire du bar « Le Mistral », qu’il gère avec son demi-frère, Kilian. En digne barman, il prête une oreille attentive aux joies et aux peines des clients qui viennent s’épancher dans son établissement, en sirotant un verre ou un café. Thomas se lie naturellement aux habitants du quartier, qu’il connaît parfaitement, et dont il est le confident privilégié.