Biographie de Thomas Mézière

36 ans, médecin généraliste et ancien petit ami de Lise. De par sa profession, il connaît pratiquement tout le monde, et de façon souvent intime, mais secret professionnel oblige, il garde ça pour lui.

Beau gosse, sûr de son charme, il est compétent, avenant, apprécié, et aussi très sportif. Grand amateur de parapente, il vole dès qu’il en a l’occasion au-dessus du lac ou des gorges du Verdon. C’est aussi un grand séducteur qui, malgré une aventure déjà en cours, va être très déstabilisé par le retour de Lise.