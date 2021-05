Biographie de Tiago

Ce jeune portugais chante depuis son plus jeune âge. Dès la maternelle, sa maîtresse reconnaît son talent et en parle à ses parents. Tiago suit alors une formation de chorale et de guitare dans son pays natal et devient un habitué des karaokés en famille.



Depuis deux ans, sa famille s’est installée dans le sud de la France et Tiago, très soutenu par ses parents, continue son apprentissage, considérant « la musique comme la plus belle chose du monde ».



Aujourd’hui, le jeune garçon rêve de faire une carrière internationale, comme son idole Bruno Mars.



Fier de ses origines portugaises, Tiago se présente aux Auditions à l’Aveugle avec une chanson qui lui rappelle son pays et qui lui tient particulièrement à cœur.







Équipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Primeiro Beijo" (Rui Veloso)

Titre interprété lors des battles face à Diego et Amani : "Le chant des sirènes" (Fréro Delavega)



Diego remporte la battle. L'aventure The Voice Kids s'achève pour Tiago.