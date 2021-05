Biographie de Tim

Agé de 9 ans, Tim Marciani est le fils de Nathalie et Fred. Depuis la mort de Nathalie, Fred l'élève seul sous la houlette pas toujours très bienveillante des parents de Nathalie, Jean-Charles et Gigi Le Goff. Après la séparation de Fred et Pauline, le voeu le plus cher de Tim est que son père recrée une nouvelle famille. Car en réalité, Tim cherche une nouvelle maman... Mais Fred est-il aujourd'hui prêt lui aussi à franchir cette étape ?