Biographie de Tiny

TINY - 15 ANS - SAINT DENIS (93)





TEAM MATT







Dans la famille de Tiny, tout le monde chante. C’est donc tout naturellement qu’elle est tombée dans la musique quand elle était petite. Membre d’une association qui met les arts en avant et dans laquelle elle a chanté pendant 2 ans, cette jeune fille, discrète dans la vie, se révèle quand elle est sur scène. La musique lui a permis de prendre confiance en elle , de se libérer. Soutenue à 100% par sa maman, Tiny se lance un défi en participant à The Voice Kids, elle veut se prouver qu'elle peut aller encore plus loin que ce qu'elle a fait jusqu’à maintenant. Pour son Audition à l’aveugle, elle va chanter « Are we awake » de Tal. « Si un fauteuil se retourne, je pourrai me dire que j’ai du talent et avoir des conseils de pros. »





AUDITION A L'AVEUGLE

TAL - "Are we awake"







BATTLES

DAVID GUETTA FEAT ZARLSSON - "This one's for you"