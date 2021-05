Biographie de Tiphaine SG

Tiphaine SG baigne dans la musique depuis toujours, grâce à sa maman, chanteuse. Dès l’âge de 8 ans, elle prend des cours de chant et enchaîne les concours. A 18 ans, la jeune fille se fait repérer par un directeur de casting et devient meneuse de revue dans un cabaret. Elle prend alors conscience que c’est sur scène qu’elle veut être. Depuis, elle n’a jamais arrêté et vit de sa passion. Lorsqu’elle se produit comme meneuse de revue, Tiphaine se transforme, joue la comédie. Ce soir, sur la scène de The Voice, elle veut arrêter de se cacher derrière des artifices et se présente en tant que Tiphaine SG. Double défi pour la jeune artiste qui, pour la première fois, ne sera jugée que sur sa voix, sans être vue, «sans faux cils et robes à paillettes».







Auditions à l’aveugle :

I don’t wanna leave forever – Zayn