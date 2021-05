Biographie de Tom

Son parcours :

10 COUPLES PARFAITS - FRIENDS TRIP 4 - LA VILLA : LA BATAILLE DES COUPLES

Sa personnalité :

Tom est un jeune homme attentionné et sincère. Pour lui, le physique est très important et il aime qu'on le remarque. Pour avoir un corps d’Apollon, il fait énormément de sport.

Son parcours amoureux :

Tom est actuellement en couple avec Hagda, qu'il a rencontré lors de sa participation à 10 Couples Parfaits. Malgré une rupture, ils sont toujours très amoureux et cela dure depuis un an et demi !

Ses motivations pour La villa : la bataille des couples :

Tom est un grand sportif. C'est donc tout naturellement qu'il mise sur ses gros bras pour remporter le maximum d'épreuves physiques. Afin d'être un duo au top, il a personnellement entraîné sa chérie, Hagda, afin qu'elle devienne "une machine de guerre". Fans de voyage, ils souhaitent réaliser leur rêve et traverser l’Amérique en moto et passer par la célèbre route 66 si jamais il remportent les 50 000 euros.