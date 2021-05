Biographie de Tom Delorme

Salut, je suis Tom... j'ai une trentaine d'années, et je dirige le Camping Paradis.

Bien sûr vous allez vous demander pourquoi un type de mon âge fait ce boulot... et vous aurez raison parce je n'avais pas prévu ça du tout... Moi mon idée c'était de devenir pâtissier... Seulement voilà, parfois c'est la vie qui décide à notre place et il y a quelques années, ma soeur, Elsa, et moi, nous avons perdu nos parents. Perdu est le mot puisqu'ils ont disparu en mer... On a attendu, attendu, et puis il a bien fallu se rendre à l'évidence, ils ne reviendraient pas. Ça n'a pas été le plus joli moment de ma vie...

Ce camping c'est tout leur héritage. Ma soeur et moi on y a passé toute notre enfance, on l'a vu grandir et embellir au gré des projets de papa et des idées de maman... alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas le laisser à des mains étrangères... enfin quand je dis " on ", c'est surtout moi, parce qu'à l'époque ma soeur était trop petite pour se rendre compte de tout ça... Ce qui fait qu'il a fallu que je prenne auprès d'elle, la place de papa et de maman... Pas toujours facile et autant dire que je me suis un peu " oublié " à cette période. Mais maintenant, je suis bien obligée de me rendre compte que ma petite soeur a bien grandi ! Je suis fière de la jeune-femme qu'elle est devenue.

Cela dit, diriger le Camping Paradis, ce n'est pas de tout repos !... Et puis, moi faire le chef, au départ c'était pas du tout mon truc... et j'ai toujours un peu de mal. Sauf qu'à un moment, tout le monde se tourne vers moi quand il faut prendre une décision. Alors j'y vais !